Tureks Turunç Madencilik'in halka arzında talep toplama 2 ve 3 Kasım'da gerçekleşti. Eşit dağıtım şeklinde yapılan halka arzda fiyat 10,97 lira olarak belirlenirken, toplam halka arz büyüklüğü 646.971.151,88 TL olarak gerçekleşti. Tureks Turunç Madencilik'in yüzde 25,8'i de halka arz edileceği de açıklanmıştı.

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ SONUÇLARI

Tacirler Yatırım'dan dün KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş.’nin (MARBL) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, Sabit Fiyatla Talep Toplama yöntemiyle 2-3 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Halka arzda birim fiyat 10,97 TL olarak belirlenmiş olup toplam halka arz büyüklüğü 646.971.151,88 TL olarak gerçekleşmiştir. Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre; halka arzda toplam filtre edilmemiş veriler baz alındığında 2.864.450 adet emir ile satışa sunulan adedin 1,81 katına tekabül eden 58.976.404 adet nominal değerli paylar için 1.172.829.236 TL tutarlı talep gelmiştir. Mükerrer tarama yapıldıktan sonra 2.815.907 adet yatırımcıdan gelen 104.803.388 TL nominal değerli talep miktarı dağıtıma konu edilmiş ve bu yatırımcılara 58.976.404 TL

nominal değerli payların satışı gerçekleşmiştir.

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK (MARBL) KAÇ LOT VERDİ?

Halka arzda talep toplama işlemlerinin bitmesinin ardından dün akşam lotlar de hesaba yansımaya başladı. Tureks Turunç Madencilik (MARBL) halka arzında yatırımcılara kişi başı 22-23 lot hisse dağıtımı yapıldı.

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Tureks Turunç'un 8 Kasım Çarşamba günü borsa işlem görmesi bekleniyor.

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HAKKINDA

AA'nın derlemesine göre Tureks Turunç Madencilik, 30 bin metrekare üzerine kurulu 15 bin metrekarelik kapalı alana sahip üretim tesislerinde, mimari, iç mekan tasarımı ve peyzaj projeleri için kişiselleştirilmiş çözümler sunuyor. Türkiye'de mermer ihracatında ilk 5 sırada yer firma, yıllık 100 bin ton üretim hacmine sahip.

Tureks Turunç Madencilik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Turunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marble Systems markasıyla, Tureks Turunç Madencilik bünyesinde 50’yi aşkın ülkeye ihracat yaptıklarını söylemişti.

Geçen yıl yaklaşık konsolide 72,5 milyon dolar tutarında ciro elde ettiklerini belirten Turunç, "2022 yılı satışlarında dolar bazında yüzde 14’lük bir artış yaşadık. 2023 yılı 6 ay ciromuz ise yaklaşık 675 milyon lira. 2022 yılının aynı dönemine göre 2023 yılının ilk yarısında yüzde 34 satış büyümesi yaşadık. İlk yarı FAVÖK tutarımız ise 122,3 milyon lira. Tureks Turunç Madencilik’in 2023 yılının ilk 6 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre net karı yüzde 60,11 arttı." diye konuşmuştu.

Tureks Turunç Madencilik olarak, doğanın sunduğu doğal taş ve mermeri işleyerek dünyanın her köşesine ulaştırdıklarını ifade eden Turunç, "Afyon'da 1982 yılında başlayan heyecan verici yolculuğumuz, yıllar içinde Marble Systems markamızla büyüyüp gelişerek 5 kıtada 50'den fazla ülkeye özel tasarım doğal taş ve mermer ürünleri sunmamızı sağladı. Bugün, ABD'de yaklaşık 1.000 bayimiz, 7 depomuz ve 12 showroomumuz var." bilgilerini paylaşmıştı.



