Tureks Turunç Madencilik’ten (MARBL) halka arz gelirinin kullanımına ilişkin açıklama

Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş. (MARBL) tarafından bu sabah KAP'a yapılan bildirimde halka arzdan elde edilen fonun kullanımı hakkında bilgi verildi. Açıklamada şu bilgiler yer aldı:

Şirketimizin 19.09.2023 tarihli ve 24 sayılı Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nda, sermaye artırımı ile ihraç edilecek payların halka arz edilmesi sonucunda halka arz masraflarının çıkarılmasından sonra elde edilen gelirin %35-40'ına tekabül eden kısım ile kısa vadeli TL ve uzun vadeli ABD doları cinsinden banka kredilerinin kapatılmasının planlandığı belirtilmişti. Bu kapsamda halka arzdan elde edilen gelir ile 17.11.2023 itibariyle 122.031.892 TL ve 1.390.556 ABD Doları tutarında kredi ödemesi yapılmıştır.