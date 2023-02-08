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Türk Telekom'dan pay geri alım kararı

Türk Telekom, pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla pay geri alımı yapma kararı aldı.

08 Şubat 2023 | 09:51
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Türk Telekom'dan pay geri alım kararı

Türk Telekom'un payların geri alınmasına ilişkin duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Duyuruda, geri alım için ayrılacak fonun en fazla 500 milyon TL, geri alıma konu edilebilecek azami pay adedinin de 20 milyon TL nominal olarak belirlendiği kaydedildi.

KAP'ta yer alan duyuruda, "Pay geri alımı kapsamında gerçekleştirilecek işlemler hakkında, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında ortaklara bilgi sunulmasına ve işlemler için Şirketimiz Genel Müdürü ve Finans Genel Müdür Yardımcısının müştereken yetkilendirilmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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