Turkcell sendikasyon kredisini kapatıyor - Ekonomist

Turkcell sendikasyon kredisini kapatıyor
Turkcell, BNP Paribas, Citibank, HSBC, ING ve Intesa Sanpaolo bankalarıyla 2015’te imzaladığı anlaşma uyarınca altyapı yatırımlarında ve oluşabilecek yatırım fırsatlarının finansmanında kullanmak üzere aldığı toplam 1 milyar dolarlık sendikasyon kredisini 23 Mart’ta, nihai vadesinden altı ay önce kapatacak.
Turkcell, beş yıl vadeli krediyi, 2018 Haziran’dan bu yana yılda iki defa eşit taksitler halinde ödüyordu.
Kredinin son iki ödemesi vardı. Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz, açıklamasında şunları söyledi: “Sağlam bilanço yapımız ve güçlü likidite pozisyonumuzla 330 milyon dolar bakiyesi kalan kredimizi vadesinden yaklaşık altı ay önce kapatıyoruz.
Bu işlem sayesinde maliyet optimizasyonu yaparken, aynı zamanda yıl içinde anlaşmaları tamamlanmak üzere olan uzun vadeli kredi kullanımlarıyla da borç vademizi uzatacağız.”
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