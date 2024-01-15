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Üç hissede bir ay kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında 3 hissenin paylarına bir ay boyunca kredili işlem tedbiri geldi. Borsa İstanbul'un bir diğer açıklamasına göre bir diğer hisse için de tedbir kararı var.

15 Ocak 2024 | 20:55
Son Güncellenme: 15 Ocak 2024 | 21:34
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Üç hissede bir ay kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan bildirimde "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında HATEK.E, KBORU.E ve VKING.E payları 16/01/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 15/02/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan bir diğer bildirimde ise "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında AGROT.E payları 16/01/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 15/02/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

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