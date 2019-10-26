Üçüncü çeyrekte kârlar nasıl gelir?

Ekim 26, 2019 0 Yorum 26 Okunma
Üçüncü çeyrekte kârlar nasıl gelir?

Üçüncü çeyrekte ekonominin toparlanmasıyla operasyonel performansta iyileşme olsa da ciro artışı sınırlı kaldı.

Güçlü TL’nin borçlu şirketlerin kârını olumlu etkilemesi, ihracatçı şirketlerin kârlarına ise baskı yapması bekleniyor.

Banka kârları da azalabilir

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap