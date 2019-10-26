Üçüncü çeyrekte kârlar nasıl gelir?
Üçüncü çeyrekte ekonominin toparlanmasıyla operasyonel performansta iyileşme olsa da ciro artışı sınırlı kaldı.
Güçlü TL’nin borçlu şirketlerin kârını olumlu etkilemesi, ihracatçı şirketlerin kârlarına ise baskı yapması bekleniyor.
Banka kârları da azalabilir
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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