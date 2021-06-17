Ulak Haberleşme Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sami Tüfekçi, sürecin yetişmesi durumunda bu yıl şirket hisselerinin halka arz edilebileceğini söyledi.
Türkiye’nin GSM sistem üreticisi Ulak Haberleşme Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sami Tüfekçi, Ulak’ın belli bir yüzdesini halka açmayı planladıklarını belirtti.
Bloomberg HT yayınına katılan Tüfekçi “Yetişirse 2021’de de halka arz olabilir ” dedi.
Uluslararası ortaklıklarla ilgili de konuşan Tüfekçi uluslararası şirketlerle de işbirliği yapmaya açık olduklarını kaydetti.
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