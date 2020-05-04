Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, virüs salgını nedeniyle daha önce yüzde 0,5 üçüleceğini tahmin ettiği G20 ekonomilerinin bu yıl yüzde 4 daralacağını öngörüyor.

Türkiye ekonomisinin ise bu yıl yüzde 15 daralmasını bekliyor.

DSÖ, pandemi etkilerinin geride kalmadığı şeklinde uyarı yapıyor, öte yandan önemli daralma yaşayan ülkeler, daralma etkisini hafifletmek için kilitleme önlemlerini gevşetmeye çalışıyor. Bu süreçte piyasalar dalgalı seyrini koruyor.

Yurtdışı ve içeriden gelen haber akışı ve veriler yakından takip edilmeli. Uzmanlar bu dönemde temkinli davranmaya devam edilmesi konusunda uyarıyor.

Dengeli portföy ve uzun vade stratejisi izlenmesi gerektiğini düşünülüyor. Bu dönemde kısa vadeli alım satım yapmak varlık fiyatlarındaki oynaklık itibariyle zor olabilir.

PİYASA GÜNDEMİ

4 MAYIS PAZARTESİ: Türkiye ÜFE verileri açıklanacak.

5 MAYIS SALI: Euro Bölgesi TÜFE verisi duyurulacak.

8 MAYIS CUMA: ABD’de tarım dışı istihdam verisi duyurulacak.