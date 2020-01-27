Vakıf Katılım’dan ihraç
Vakıf Katılım, yılın ilk kira sertifikası ihracını yaptı. Vakıf Katılım, kira sertifikası ihracını iştiraki Vakıf Varlık Kiralama AŞ aracılığı ile 16 Ocak 2020’de 630 milyon TL tutarında, 76 gün vadeli, nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle gerçekleştirdi.
Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş konuya dair yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Vakıf Katılım olarak temel amacımız, sadece katılım bankacılığı sektöründeki mevcut pastadan pay alarak büyümek değil, bu sektörü ve dolayısıyla ülkemizin ekonomisini daha da büyütmek.
2019 yılında 36 tertip kira sertifikası ihracıyla nitelikli yatırımcılardan toplamda yaklaşık 9 milyar TL’lik fon sağladık ve 16 Ocak 2020 itibarıyla tedavülde yaklaşık 2,6 milyar TL’lik kira sertifikaları bulunuyor.
2017’de başlamış olduğumuz kira sertifikası ihraçlarımızla Vakıf Varlık Kiralama iştirakimiz üzerinden 70 ihraç gerçekleştirerek yaklaşık 15,7 milyar TL’lik bir rakama ulaştık.
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