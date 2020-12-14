Vakıfbank, mevduat bankaları tarafından ihraç edilen ilk ‘Sürdürülebilir Eurobond’ işlemini tamamladı.

Birçok kıtadan 200’e yakın kurumsal yatırımcının yoğun ilgi gösterdiği ve işlem büyüklüğünün üç katından fazla talebin toplandığı, beş yıl vadeli 750 milyon dolar tutarındaki ihracın getirisi yüzde 6,625, kupon oranı ise yüzde 6,5 olarak gerçekleşti.

Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, söz konusu işleme Ortadoğu’dan Asya’ya, İngiltere’den Amerika’ya dünyanın her bölgesinden güçlü talep topladıklarını söyledi.

Üstünsalih, “Bu vesileyle, özellikle Kıta Avrupası merkezli çevresel-sosyal yaklaşım odaklı fonlardan da ülkemize yeni kaynak girişi sağlayarak sadece sürdürülebilir Eurobond’lara yatırım yapan yatırımcılara ulaşmış olduk” diye konuştu.