BİST-100, son dönemde yaşandığı ve 1.462’leri test ettiği hızlı yükselişin ardından geçen haftanın sonuna doğru gelen realizasyonla 1.440’lara geri çekildi.

Bu noktada 1.450 seviyesinin önemli bir dirence dönüştüğü kaydediliyor. Yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 1.455’in, bu seviyenin geçilmesiyle ise 1.470’in takip edileceği belirtiliyor.

Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.440 puan seviyesi önem arz ediyor. Ana destek noktası 1.425 olarak işaret ediliyor. Uzmanlar, FED politikalarının ve güçlü dolar temasının şiddetine bağlı olarak varlık fiyatlarında reaksiyonlar oluşabileceğini tahmin ediyor.

FED’in stratejisi netleşmeden portföy dağılımında dengeli dağılımın risk açısından daha optimal olacağı önerisi ağırlık kazanıyor. Bu bağlamda; yatırım portföylerinde risk dağıtmak amaçlı çeşitlendirme önerisi de sürüyor.

PİYASA GÜNDEMİ

25 AĞUSTOS ÇARŞAMBA

Türkiye’de reel sektör güven endeksi açıklanacak.

26 AĞUSTOS PERŞEMBE

ABD’de GSYİH verileri paylaşılacak.

31 AĞUSTOS SALI

TÜİK, dış ticaret açığı verilerini duyuracak.