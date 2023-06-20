Warren Buffet, 5 Japon şirketindeki hisselerini artırdı

Söz konusu şirketler şöyle:

Itochu Corp

Marubeni Corp

Mitsubishi Corp

Mitsui & Co Ltd ve

Sumitomo Corp

Firma, bu hisselerin toplam değerinin Berkshire'ın ABD dışındaki herhangi bir ülkede sahip olduğu hisselerin toplam değerini aştığını belirtti.

Berkshire Hathaway Japonya'daki yatırımlarını uzun vadede elinde tutma niyetinde olduğunu belirtirken, CEO Warren Buffett şirketin beş firmadan herhangi birinin yalnızca %9.9'una kadarını satın alacağını taahhüt etti. Nisan ayında Japonya'yı ziyaret eden Buffett, Berkshire Hathaway'in çeşitli Japon ticaret şirketlerine yaptığı yatırımı %7.4'e çıkaracağını duyurmuştu.

Bu beş şirket Japonya'da sogo-shosha olarak adlandırılan en büyük 5 ticaret şirketi. Enerji ve metallerden gıda ve tekstile kadar birçok ürün grubunda faaliyet gösteriyorlar ve üreticilere de hizmet veriyorlar.

Buffett, Nisan 2023'te Japon şirketlerine yeni yatırımlar yapacağını söylemişti. Buffett, beş büyük Japon şirketine ek yatırım yapmayı düşündüğünü ve buradaki mevcut yatırımlarından "çok gurur duyduğunu" belirtmişti.

