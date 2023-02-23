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  • Yabacı yatırımcı 9,2 milyon dolarlık hisse aldı

Yabacı yatırımcı 9,2 milyon dolarlık hisse aldı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 9,2 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

23 Şubat 2023 | 15:17
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Yabacı yatırımcı 9,2 milyon dolarlık hisse aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 17 Şubat haftasında net 9,2 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 38,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 300 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 10 Şubat itibarıyla 23 milyar 924,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 17 Şubat'ta 25 milyar 472,3 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 302,3 milyon dolardan 1 milyar 282,8 milyon dolara, ŞBS stokları da 76,7 milyon dolardan 76,3 milyon dolara geriledi.

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