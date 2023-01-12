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Yabancı yatırımcı 352 milyon dolar hisse sattı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 351,9 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

12 Ocak 2023 | 16:33
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Yabancı yatırımcı 352 milyon dolar hisse sattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 6 Ocak haftasında net 351,9 milyon dolarlık hisse senedi, 55,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 2,9 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 30 Aralık itibarıyla 28 milyar 772,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 6 Ocak'ta 26 milyar 666,8 milyon dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 246,7 milyon dolardan 1 milyar 203,2 milyon dolara, ŞBS stokları da 86,6 milyon dolardan 83,6 milyon dolara geriledi.

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