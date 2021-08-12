Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 168 milyon dolarlık hisse senedi ve 113,8 milyon dolarlık DİBS aldı, 3,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 6 Ağustos ile biten haftada net 168 milyon dolarlık hisse senedi ve 113,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, 3,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 30 Temmuz itibarıyla 21 milyar 255,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 6 Ağustos’ta 22 milyar 47,5 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 8 milyar 421 milyon dolardan 8 milyar 570,7 milyon dolara çıktı. Yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 227,4 milyon dolardan 224,2 milyon dolara geriledi.