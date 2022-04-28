Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 52,1 milyon dolarlık hisse senedi, 22,2 milyon dolarlık DİBS ve 400 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 22 Nisan haftasında net 52,1 milyon dolarlık hisse senedi, 22,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 400 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 15 Nisan itibarıyla 20 milyar 512,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 22 Nisan’da 20 milyar 685,3 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 2 milyar 362,8 milyon dolardan 2 milyar 394,9 milyon dolara çıkarken, ŞBS stokları ise 132,4 milyon dolardan 131,4 milyon dolara düştü.