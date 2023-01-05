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  • Yabancı yatırımcı geçen hafta 53,6 milyon dolarlık hisse sattı

Yabancı yatırımcı geçen hafta 53,6 milyon dolarlık hisse sattı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 53,6 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

05 Ocak 2023 | 14:51
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Yabancı yatırımcı geçen hafta 53,6 milyon dolarlık hisse sattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 30 Aralık haftasında net 53,6 milyon dolarlık hisse senedi ve 3,6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) satarken, 53,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 23 Aralık itibarıyla 28 milyar 149,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 30 Aralık'ta 28 milyar 832 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 221,7 milyon dolardan 1 milyar 246,7 milyon dolara çıkarken, ŞBS stokları ise 90,4 milyon dolardan 86,6 milyon dolara geriledi.

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