Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 32 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 26 Ağustos haftasında net 32 milyon dolarlık hisse senedi, 5,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 1,8 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 19 Ağustos itibarıyla 18 milyar 189,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 26 Ağustos’ta 18 milyar 741,3 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 344,5 milyon dolardan 1 milyar 409,9 milyon dolara çıkarken, ŞBS stokları 106,5 milyon dolardan 103,7 milyon dolara geriledi.