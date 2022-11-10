Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 38,1 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 4 Kasım haftasında net 38,1 milyon dolarlık hisse senedi ve 5,7 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı, 8,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 28 Ekim itibarıyla 20 milyar 844,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 4 Kasım’da 22 milyar 173,2 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 246 milyon dolardan 1 milyar 246,7 milyon dolara, ŞBS stokları da 105,2 milyon dolardan 110,8 milyon dolara yükseldi.