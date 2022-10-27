Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 62,6 milyon dolarlık hisse senedi ve 11,6 milyon dolarlık DİBS sattı, 7,4 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 21 Ekim haftasında net 62,6 milyon dolarlık hisse senedi ve 11,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı, 7,4 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 14 Ekim itibarıyla 19 milyar 485,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 21 Ekim’de 21 milyar 218 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 211 milyon dolardan 1 milyar 242 milyon dolara, ŞBS stokları da 101,6 milyon dolardan 108,9 milyon dolara yükseldi.