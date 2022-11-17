Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 116,3 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 11 Kasım haftasında net 116,3 milyon dolarlık hisse senedi aldı, 28,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 8,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 4 Kasım itibarıyla 22 milyar 173,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 11 Kasım’da 23 milyar 773,4 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 246,7 milyon dolardan 1 milyar 196,4 milyon dolara, ŞBS stokları da 110,8 milyon dolardan 102,7 milyon dolara geriledi.