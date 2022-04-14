Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 8 Nisan haftasında net 245,2 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 38,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 4,4 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 1 Nisan itibarıyla 18 milyar 482,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 8 Nisan’da 19 milyar 462,3 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 2 milyar 325,1 milyon dolardan 2 milyar 235,6 milyon dolara, ŞBS stokları ise 136,4 milyon dolardan 131,1 milyon dolara geriledi.