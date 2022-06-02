Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 40,9 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 27 Mayıs haftasında net 40,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 55 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satarken, 7,8 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 20 Mayıs itibarıyla 16 milyar 262,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 27 Mayıs’ta 16 milyar 143,3 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 749,8 milyon dolardan 1 milyar 645,8 milyon dolara inerken, ŞBS stokları da 113,9 milyon dolardan 118,5 milyon dolara çıktı.