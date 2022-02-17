Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 24,5 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 11 Şubat haftasında net 24,5 milyon dolarlık hisse senedi sattı, 1,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 6,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 4 Şubat itibarıyla 18 milyar 159,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 11 Şubat’ta 18 milyar 932,7 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 3 milyar 484,3 milyon dolardan 3 milyar 573,8 milyon dolara, ŞBS stokları da 146,2 milyon dolardan 153,3 milyon dolara yükseldi.