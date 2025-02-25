Yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırım var: Yüzde 831

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nın bedelsiz başvurusuna SPK'dan onay gelmişti. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 26 Şubat 2025. Hissenin fiyatında bölünme nedeniyle düzeltme olacak. Şirket şu açıklamayı yapmıştı:

Şirketimizin 32.210.000 TL olan ödenmiş sermayesinin tamamı sermaye düzeltme farklarından karşılanmak üzere % 831,39 oranında bedelsiz sermaye artırımı yoluyla 300.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye " başlıklı 6. maddesinin tadiline uygunluk görüşü verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz 20.02.2025 tarih ve 2025/10 sayılı bülten ile onaylanmış olup bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 26.02.2025 belirlenmiştir.