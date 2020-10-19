Dolar/TL geçen hafta yeni bir yükseliş rekoruna daha imza attı ve bu yükseliş sonrası yön arıyor. GOÜ para birimleri dolar karşısında karışık görünüm sergilerken TL’nin de benzer bir tablo ortaya koyduğunu söylemek mümkün.

Öyle ki 7,96’ya kadar yaklaşan dolar/ TL’nin daha sonra 7,90’ın altını test ettiğini gördük. Teknik açıdan 7,90’ın altındaki rakamların TL lehine hareket alanı yaratacağı düşünülüyor.

Ancak kurun mevcut durumda bu bölgeden net şekilde uzaklaşmakta zorlanması dikkat çekiyor. 22 Ekim’deki TCMB’nin PPK toplantısı ise kurun kısa vadeli yönünü belirleyecek en önemli konu başlığı olarak ortaya çıkıyor.

TCMB’nin politika faizinde artırım yapmaya devam etmesinin piyasaya da güçlü bir mesaj olacağı düşünülüyor.

TCMB’nin bu yönde bir adımın TL’deki kırılganlığı azaltması bekleniyor. Aksi durumda ise dolar/ TL’nin yönü için gelişmeler takip edilecek.