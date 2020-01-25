Yerli yatırımcı borsayı nasıl yükseltti?
2019’da 601 milyon dolarlık hisse satışı yapan yabancı yatırımcıların halka açık kısımdaki payı 2019 sonunda yüzde 60,08’e geriledi.
Yabancılar 2019’da satıcı tarafta yer alsa da borsa 2019’da yatırımcısına TL bazında yüzde 28,8 kazandırdı.
Bu da borsadaki yükselişe yabancıların tam dâhil olmadığını gösteriyor.
Bu tablo, yerli yatırımcıların borsaya yöneldiği anlamına da geliyor.
Nitekim 2019 Haziran sonunda 1 milyon 156 bin 278 olan yerli yatırımcı sayısı, 2019 sonunda 31 bin 780 artarak 1 milyon 188 bin 58’e ulaştı.
2019 sonuna doğru küresel hisse senetlerine girişlerle yaşanan ralli, yerli yatırımcıyı borsaya girmede cesaretlendirdi.
Ayrıca faiz indirimlerinin ve kurdaki dengelenmenin de yatırımcıyı borsaya yönelttiği belirtiliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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