Yerli yatırımcılar borsaya mı yöneldi?
Yabancılar açısından 2019’a iyi bir başlangıç yapan Borsa İstanbul ilk çeyreği 278 milyon dolar net yabancı alımıyla tamamlasa da 2019 Ocak-Eylül’de yabancılar 151 milyon dolarlık satış yaptı.
Yabancı yatırımcılar, ekim ayında 738 milyon dolarlık net satış, kasım ayında 230 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi.
Böylece toplam net çıkış 11 ayda 659 milyon dolara ulaştı. Son dönemde takas payında görülen düşüş ise dikkat çekti.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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