Yukarı trend sürebilir
Yurtiçinde dolar/TL kurundaki yatay eğilim hafta boyunca devam etti. Hazine dolar cinsinden tahvil ihracına girdi.
İdlib’e dair haber akışı da takip ediliyor. Risk primindeki düşüş, kurun yatay seyrini desteklemekle beraber halen çok yüksek seviyelerdeki seyir devam ediyor.
Bu hafta küresel piyasaların risk algısı kapsamında CDS risk primindeki seyir, küresel yatırımcının risk iştahı, ABD verileri ve Powell konuşmaları ile beklenti anketi önemli olacak.
Kurda 5,95 üzerine geçilmesiyle beraber kısa vadeli eğilim yukarı yönlü olarak devam ediyor.
Bu durumda kurda 5,99 üzerinde izlenecek direnç bandı 6,02 seviyesi izlenebilir.
Kurda, aynı zamanda hareketli ortalamaların da toplandığı 5,96 bandı kısa vadede düşüş eğiliminin yeniden ön plana çıkması için aşılması gereken destek aralığıdır.
Kur bu bandın üzerinde yukarı eğilimini sürdürebilir.
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