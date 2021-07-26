Gittikçe yayılan delta varyantı, piyasalarda endişe yaratıyor. OECD, delta varyantının ekonomik toparlanmanın en büyük risklerinden biri olduğunu belirtiyor.

IMF’den yapılan açıklamada ise 650 milyar dolar artırılan Covid destek paketlerinin Türkiye’nin de aralarında bulunduğu üye ülkelere ağustos sonuna kadar dağıtabileceği aktarılıyor. Küresel çapta risk iştahında zayıflama gözlemleniyor.

Uzmanlar, gelişmekte olan ülke (GOÜ) para birimlerindeki zayıf seyre dikkat çekerken TL’nin şimdilik dolar karşısında diğer GOÜ’lere kıyasla daha yatay seyrettiği görülüyor.

Ancak dolar/TL’de yukarı doğru yön arayışının sürdüğünün altı çiziliyor.

Kurun yeniden 8,70’in üzerinde kalması halinde 8,75-8,80 bandının sonraki hedef olarak takip edilebileceği, olası geri çekilmelerde ise 8,65’in destek olarak izlenebileceği kaydediliyor.