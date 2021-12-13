Pfizer Inc. ve BioNTech SE’nin ilk araştırma sonuçlarında üçüncü doz Covid-19 aşısının Omicron varyantını etkisiz hale getirdiğini açıklanması geçen hafta risk iştahına destek verdi.

Çin’in likidite desteği de piyasaları destekleyen önemli bir katalizör oldu ve Çin Yuan’ı son üç buçuk yılın en yüksek seviyesinde işlem gördü.

Yurtiçinde dolar/ TL; TCMB’nin doğrudan müdahale ettiği 13,80’lerin altında kalmaya devam etse de haftanın sonuna doğru yükseliş hızlandı.

Trend ve momentum göstergelerinin yükseliş eğiliminin korunduğunun sinyalini verdiğini söyleyen uzmanlara göre; 13,00 seviyesi üzerindeki hareket kalıcı olursa kurdaki baskı sürebilir.

İlk etapta ana direnç olarak 13,88 takip edilebilir. 13,65 desteğinin altına sarkma yaşanması durumunda ise 13,52’ye düşüşün gözlenebileceği belirtiliyor.