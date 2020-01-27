Yüzde 10’da seyrediyor
Önceki hafta yaptığı 75 baz puanlık indirim sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimlerine devam etme isteğinin sürmesi bekleniyor. TCMB’nin büyümeyi merkeze alan mali politikalara destek veren para politikası görüntüsü devam ediyor.
Enflasyonda düşüş patikası yönlendirmesi de tek haneli faiz ve enflasyon beklentisi açısından devam ediyor. Uzmanlara göre, eğer enflasyon hedeflenen tek hanelere inecekse Merkez Bankası’nın hareket alanı var.
Ancak enflasyon görünümü ve beklentilerini bozabilecek kur volatilitesi ve enerji maliyetleri gibi unsurların etkileri bu hesaba dahil edilmiyor. O nedenle indirim beklentisi öngörülerinde bu kriterleri de dikkate almakta fayda var.
Hafta içerisinde ABD’den gelecek önemli verileri, FED’in ocak ayı toplantısı ve S&P Türkiye not değerlendirmesi izlenecek. S&P’nin Türkiye ile ilgili not değişikliği yapması beklenmiyor.
FED’in toplantısı ise faizden ziyade FED’in repo piyasasından çekilmesi ile ilgili ayrıntılar içermesi bakımından önemli olacak. Gösterge faizdeki düşüş eğilimi sürüyor. Yüzde 10 civarında seyreden gösterge faizde bu seviyelerin korunması bekleniyor.
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