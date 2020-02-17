Yüzde 11’in üzerine çıktı - Ekonomist

Yüzde 11’in üzerine çıktı
Reel faiz desteğinden eskisi gibi istifade edemeyen TL’de bunun da bir zayıflık faktörü oluşturduğu ifade ediliyor.
Uzmanlara göre, TCMB’nin ileriye dönük politika adımlarının belirsiz kalması ve enflasyonda yukarı yönlü eğilimin son açıklanan verilerde öne çıkması, faiz desteğinin ilerleyen dönemde de zayıf kalmaya devam edeceğini gösteriyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçen hafta yedi yıl (2457 gün) vadeli altı ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracını yaparken, ihalede dönemsel faiz yüzde 7,19 oldu.
Nominal teklifin 2 milyar 498 milyon TL’yi bulduğu ihalede nominal satış 891 milyon TL, net satış 919,5 milyon TL oldu. Hazine, piyasaya 1 milyar 519,5 milyon TL borçlandı.
TCMB bu hafta faiz kararını açıklayacak ve genel piyasa beklentisi 50 baz puanlık bir faiz indirimine daha gideceği yönünde.
Ancak dolar kurundaki yukarı hareket, Suriye’deki gelişmeler ve koronavirüs salgını ile ilgili gelişmeler bunu sınırlayabilir ya da pas geçmesine neden olabilir.
Gösterge faiz, yüzde 11’in üzerinde seyrediyor ve yükseliş eğilimini sürdürmesi bekleniyor.
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