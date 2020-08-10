Geçen hafta bayram sonrası piyasaların açılmasıyla sert hareketler yaşandı. Londra’da swap faizleri yüzde 1,000’li seviyelere yükseldi ve uluslararası piyasada TL likidite sıkışıklığı yaşandı.

TL yaratmak için yapılan satışlar nedeniyle MSCI Türkiye yüzde 3’ün üzerinde değer kaybetti. Devlet iç borçlanma senetlerinde sert satışlar görüldü.

Uzmanlara göre, atağın devam etmesi durumunda Merkez Bankası haftalık fonlamayı bırakıp geç likidite penceresinden piyasaları fonlayıp geçici de olsa fiilen 300 baz puanlık bir faiz artışı yapabilir. Merkez Bankası, uzun süre gerçekleştirdiği faiz indirimlerinden sonra, son iki toplantıda değişiklik yapmamıştı.

Geçen hafta yabancı yatırımcının piyasada bulamadığı TL’yi elde etmek için Türk varlıklarında satışa ağırlık verdiğini ifade eden uzmanlara göre, bu kapsamda faizlerde de artış hız kazandı. Bu gelişmelerle gösterge faiz yüzde 12’nin üzerine çıktı.

Önümüzdeki süreçte farklı müdahaleler gelmezse bu seviyelerden yukarı hareket görülebilir. Faizin çift hanenin altına inmesi yakın vadede zor gözüküyor.