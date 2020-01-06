Yüzde 12’ye yaklaştı
Türkiye’de aralık ayında enflasyon yüzde 0,74 seviyesinde gerçekleşirken, 2019 yılsonu enflasyonu da yüzde 11,84 oldu.
Piyasanın beklentilerinin bir miktar üzerinde gelen yılsonu enflasyonu, Merkez Bankası’nın ve YEP’in yüzde 12 hedefinin ise altında gerçekleşti.
Uzmanlara göre, yukarı doğru hareketlenen kur ve petrol fiyatları enflasyonist risklere işaret ediyor.
Jeopolitik gelişmelerin bu bileşenler üzerine etkilerinin ne olacağı büyük önem taşıyor. Geçen hafta ABD ile İran arasında patlat veren gerginlik, piyasalarda kritik olacak.
İçeride ise TCMB nezdinde kredi talebinin ve iç tüketimin desteklenmek istenmesi itibarıyla faiz indirme isteğinin sürebileceği düşünülüyor.
Merkez Bankası, reel faizde arta kalan son marjları büyüme hedefleri doğrultusunda ekonomiyi daha da canlandırmak adına kullanabilecek.
16 Ocak toplantısından 50 ila 100 baz puan marjında bir faiz indirimi gelmesi bekleniyor. Buna karşılık artan jeopolitik riskler, tahviller üzerinde etkili olabilir.
Tahvillerdeki durum yakın dönemde biraz daha fiyat istikrarına bağlı olarak kalabilir. Gösterge faiz, yüzde 12’ye doğru yükseliş eğiliminde bulunuyor. Bu hafta da benzer trendini koruyabilir.
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