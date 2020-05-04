Önceki hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 9,75’ten yüzde 8,75’e çekti.

Faiz indirimlerinin devam etmesi, reel ekonominin desteklenmesi ve bankaların daha çok kredi dağıtmasını sağlamaya yönelik. Bu dönemde şirketlerin kısa çalışma ödeneği, devlet teşvikleri gibi ekonomik desteklerden yararlanmaya ihtiyaçları var.

Merkez Bankası, bununla alakalı olarak da işsizlik sigortasının bağlandığı tahvilleri alarak para veriyor. Faizler de kredi maliyetlerinin düşürülmesi ile talebin artırılması, aynı zamanda borç alma/ borç verme faizlerinin de düşmesi ile bankaların daha çok kredi vermeye yönelmesi amacıyla yapılıyor.

Aynı zamanda bankalar, BDDK’nın çıkardığı aktif rasyosu kuralına uyabilmek için devlet tahvili almaya da yöneldiler, bu da faizi düşürücü etki yapıyor. İki yıllık gösterge faiz yüzde 9’un da altına gelerek yüzde 8,80 civarına geldi. Önümüzdeki süreçte tek haneli seyrin devamı gelebilir.