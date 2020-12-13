Saha satış ekiplerinin üretkenliğini artıran satış otomasyonu uygulaması Ekmob, 25 milyon TL değerleme ile yatırım aldı. Yatırım turu, start up ekosisteminin 2020 yılındaki en büyük turlarından biri oldu.

BURCU TUVAY

btuvay@ekonomist.com.tr

Türkiye’nin en büyük satış ekibi otomasyonu kurumu Ekmob, melek yatırım platformu Angel Effect liderliğinde TechOne Girişim Sermayesi Fonu, Lima Ventures ve melek yatırımcıların katıldığı yatırım turunda 25 milyon TL değerleme üzerinden yatırım aldı. 2020’de salgın nedeniyle zor günler geçiren start up ekosisteminin en büyük yatırımlarından olan bu turla birlikte Ekmob, küresel etkinliğini artırmayı ve yeni pazarlara açılmayı hedefliyor.

Yatırım turu hakkında konuşan Ekmob Kurucusu ve CEO’su Sunay Şener, “İstanbul Esenler’den 53 ülkeye tamamen yerli yazılımımızla hizmet sağlıyoruz. Bu yatırımla birlikte yeni pazarlara açılıp teknoloji ihracatımızı artıracağız” diyor. Ekmob, 2019 yılında 6 milyon TL değerleme ile yatırım almıştı. Bir yıl içerisinde şirket değerini dört katına çıkarttı.

VERİ İLE YÖNETİYOR

Ekmob, satış ekiplerini veri ile yönetmeyi sağlıyor. Satış ekiplerinin günlük ihtiyaçlarına göre tasarlanmış mobil uygulaması cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar üzerinden kullanılabiliyor.

Ekmob kullanan ekipler müşterileriyle yaptıkları arama, video konferans, ziyaret gibi aktivitelerin hepsini kaydedebiliyor; CRM datasına çevirebiliyor. Saha satış ekiplerine verimlilik, performans, proaktif yönetim, anlık veri erişimi olanaklarını kolay kullanım deneyimi ile sunuyor.

Şirket, 2020 itibarıyla aralarında Temsa, Ekici, Eczacı-başı, Fıratpen, ING Bank, NG Kütahya Seramik, Korozo, İzeltaş, NN Hayat ve Emeklilik, Novartis, Fiba Emeklilik, Prometeon (Pirelli), QNB Finansbank ve Scania’nın da bulunduğu 300’den fazla kurumsal şirkete bağlı 5 binin üzerinde satış personeline hizmet veriyor.