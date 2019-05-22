Albaraka Garaj’dan girişimcilere davet
Albaraka Türk, daha fazla girişimciye destek vermek amacıyla yapısına ön hızlandırma eklediği Albaraka Garaj’da yeni girişimciler için üçüncü dönemi başlattı.
Başvurular 23 Haziran’a kadar sürecek. Albaraka Garaj, bugüne kadar 19 girişimciye destek verdi.
Albaraka Türk, verimliliği yüksek inovasyon modellerini deneyimleyebilmek ve hayata geçirebilmek için kurduğu Albaraka Garaj merkezinin yapısına ön hızlandırmayı da ekleyerek, yenilikçi iş ve projeler için start up’lara üçüncü dönemin kapılarını açtı.
Amaçlarının daha fazla girişimciyi desteklemek olduğunu belirten Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, bugüne kadar 19 girişimi desteklediklerini, bunlardan altı girişim ile ortak proje hayata geçirdiklerini ve üç girişime yatırım yaptıklarını söylüyor.
Bir buçuk yıl önce hayata geçirilen Albaraka Garaj ile hem start up’ları destekleyen hem de kendi kurum kültürüne ve dijitalleşme yolculuğunda önemli katkılar sağlayan Albaraka Türk, bugüne kadar binin üzerinde başvuru aldı.
Garaj’da üçüncü dönem başvurularını almaya başlayan Albaraka Türk’e başvurmak isteyen girişimciler, 7-23 Haziran 2019 tarihine kadar albarakagaraj. com üzerinden başvuruda bulunabilecek.
YATIRIM FONU KURDU
Albaraka Garaj, ön hızlandırmanın yanı sıra Albaraka Portföy Yönetimi’nde kurulan Girişim Sermayesi Fintech Yatırım Fonu ile birlikte artık daha fazla girişimciye destek olacak.
Melikşah Utku, Albaraka Garaj’ın bir katılım bankası bünyesinde kurulan dünyadaki ilk start up hızlandırma merkezi olma özelliği taşıdığını belirtiyor.
Utku, “Daha fazla girişimciye yardımcı olabilmek ve hakkaniyetli bir eleme yapabilmek adına ön hızlandırma programımızı hayata geçirdik. Bu ön hızlandırmanın yanı sıra Girişim Sermayesi Fintech Fonu ile birlikte artık daha fazla girişimciye yardım edebileceğiz” diyor.
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