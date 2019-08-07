Bafra Pide’den franchise fırsatı
Toplam yatırım maliyeti 450 bin TL’den başlayan şubeler için aylık ciro hedefi 150400 bin TL arasında değişiyor. Franchise giriş bedeli olarak 25 bin dolar alınıyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Kâr marjı ise temel maliyet gideri kiraya göre yüzde 20-40 arasında değişiklik gösteriyor. Bafra Pide, 1949 yılında Bafra’da doğan Coşkun Kuru tarafından kuruldu.
Coşkun Usta, 1960’lı yıllarda Bafra’daki tarihi Yetişal, Gündaylar, Beşyol ve Ekonomi fırınlarında ve ekmek fırınları haricinde ilk defa pide satışı yapılan Alaçamlı İbrahim’in dükkanında çalışmıştı. Kuru, 1981 yılında İstanbul’a gelerek, Kızıltoprak Kadıköy’de Bafra Pide’yi kurdu.
Kuru Ailesi tüm birikimlerini bir araya getirerek Bafra Pide’nin temellerini attıklarında ellerinde malzeme alacak dahi sermayeleri kalmamıştı.
Ancak yılmayan aile büyük bir azimle çalışmaya başladı. Sadece 30 metrekarelik küçük bir dükkan olan Bafra Pide kısa bir zamanda ilgiyi görmeye başladı. Şirket, talebi karşılayabilmek için Kızıltoprak’tan sonra Kozyatağı şubesini hizmete açtı.
Karadeniz Bölgesi’nden gelen yöresel malzemelerle pideler odun ateşinde ve taş fırında pişiriliyor. Bafra Pide, günümüzde yönetimine ikinci kuşak Tolga ve Koray Kuru’nun katılımıyla devam ediyor.
Franchise vererek büyüyeceklerini söyleyen Tolga Kuru, şehir dışından özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen bütün taleplere açık olduklarını belirtiyor.
Ankara, İzmir, Bursa ve İzmit’e öncelik verdiklerini de ifade ediyor. Kuru, İstanbul için Kadıköy, Beşiktaş, Ataşehir, Nişantaşı, Etiler, Taksim ve Beylikdüzü bölgelerinin hedefleri arasında olduğunu vurguluyor.
MİMARİ KONSEPT DESTEĞİ
Bafra Pide için franchise giriş bedeli olarak 25 bin dolar alınıyor. Açılması planlanan restoranın durumuna ve bölgesine göre 450-900 bin TL yatırım maliyeti ortaya çıkıyor.
Açılan şubenin bulunduğu bölgeye göre aylık ciro hedefi ise 150 bin ile 400 bin TL arasında değişiyor. Yeni açılacak şubelere öncelikle anahtar teslimi olmak üzere mimari konsept desteği veriliyor.
Yeni girişimciler, Bafra Pide’nin sırlarını aktaran bir eğitim alıyor. Şube sahipleri ve yöneticileri satış ve pazarlama I konusunda da eğitiliyor.
Kâr marjı ise temel maliyet gideri kiraya göre yüzde 20 ile yüzde 40 arasında değişiyor. Kira dışında çalıştırılan personel sayısı da kârlılık oranını beliriyor.
Yeni açılacak şubelerde aranan en önemli özellik Bafra Pide’nin odun fırını. Restoranlar için belirlenen büyüklük ise 80 metrekare ile 300 metrekare arasında değişiyor. Şube sahibinin işin başında durması gerektiği ifade ediliyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?