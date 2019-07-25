Bereket Döner’den franchise kampanyası
Bereket Döner, franchise yatırımcılarına üç ay boyunca yüzde 50 indirim fırsatı sunuyor. Bir şubenin toplam yatırım maliyeti 100 m2 için 250 bin ile 300 bin TL + KDV arasında değişiyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Aylık ciro hedefi de 50 bin ile 500 bin TL arasında bulunuyor. Türkiye’nin en büyük hazır döner üreticisi şirketlerin den Bereket Döner, yaz sezonu boyunca franchise bedellerinde yüzde 50 oranında indirime gidiyor.
Bugün 125 şubeyle faaliyet gösteren şirket, 2020 yılı sonuna kadar bu sayıyı 150’ye ulaştırmayı hedefliyor. Franchise yaz kampanyası kapsamında, giriş bedeli, Bereket Döner Express için 30 bin TL + KDV, Bereket Döner Restoran için 50 bin TL + KDV, Bereket Döner Since 1988 Alakart için de 100 bin TL + KDV şeklinde alınacak.
Bir şubenin toplam yatırım maliyeti ise 100 m2 için ortalama 250 bin ile 300 bin TL + KDV arasında değişiyor.
Bereket Döner CEO’su Muhammet Nezif Emek, yıllık 12 bin tondan fazla ürün satışı yaptıklarını söylüyor. Şubeler için aylık ciro hedeflerinin konsepte göre 50 bin ile 500 bin TL arasında değiştiğini de ifade ediyor.
Emek, “Bu ciro hedefleriyle düşük maliyetli restoranlarımız nispeten daha düşük ciroya karşın, yaptıkları yatırıma göre oldukça yüksek kârlılık oranlarını yakalayabiliyor.
Zaten yüksek ciro hedefleyen noktalarımız elde ettikleri kazançları yeni şubelere yatırarak uzun vadede kazançlarını katlamayı tercih ediyor” diyor.
ROYALTY ALINMIYOR
Türkiye’nin her ilinde Bereket Döner şubelerinin açılması hedefleniyor. Franchise’lardan royalty bedeli alınmıyor.
Royalty bedelinin alınmamasının nedeninin, iş ortaklarının kazancını maksimize etmek olduğu ifade ediliyor. Yatırımcılara operasyon, eğitim, bilgi işlem ve lojistik desteği sağlanıyor.
Şubelerde satılan tüm ürünler, merkezi anlaşmalarla piyasa fiyatının oldukça altında şubelere sunuluyor.
Sektöre ilk kez adım atmaya hazırlanan girişimcilerin önünü açmayı hedeflediklerini belirten Muhammet Nezif Emek, indirim uygulamasının yaz sonuna kadar süreceğini ifade ediyor.
Önümüzdeki dönemde farklı marka ve konseptlerle ürünlerini sunmaya devam edeceklerini de söylüyor.
Emek, “Helal ve güvenilir gıda üreticisi olma misyonumuz gereği ürün çeşitliliğimizi artırarak, tüketicilerimizi yeni ürünlerimizle buluşturmayı planlıyoruz.
Ayrıca yurtdışındaki restoran yatırımlarımıza da devam edeceğiz” diye konuşuyor.
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