Gelinlik markası Beyaz Butik, Fatih Mert Esmer ve Hacer Özil tarafından 2018 yılında satın alındı.

23 yıllık şirket hafızasının kaybolmamasına özen gösteren Esmer ve Özil, markayı, özünü ve gustosunu kaybetmeden, ithalat yapan bir yapıdan kendi ürünlerini tasarlayan, üreten ve satan bir yapıya dönüştürdü.

Beyaz Butik’i sadece bir gelinlik markası olmaktan çıkarıp aynı zamanda müşterilerine hem hazır hem de özel dikim abiyeler sunan bir marka haline getirdiler.

Gelin adaylarının kına, evden çıkış, after party elbiselerinin yanı sıra özel davetlerde şık olmayı arzulayan kadınlar ve mezuniyetlerinde farklı olmak isteyen gençler için de koleksiyonlar üretmeye başladılar.

Beyaz Butik’in bundan sonra franchise şubelerle büyümesi hedefleniyor. 2020’de iki şube açılması, önümüzdeki beş yıllık dönemde de yurtiçinde toplamda en az 10 şubeye ulaşıması hedefleniyor.

Fatih Mert Esmer, “Yurtdışında ise bu dönemde bir süre ertelenmiş olsa da özellikle İngiltere ve Almanya pazarlarıyla ilgileniyoruz. Araştırmalarımız ve görüşmelerimiz devam ediyor” diyor.

ROYALTY ALINMIYOR

Franhise şubeler için Ankara, Adana, Antalya ve Bursa’ya öncelik veriliyor. Mağazanın merkezi konumda ve rahat ulaşılabilir bir noktada olmasına özen gösteriliyor.

Daire tipi mağaza olduğu zaman odalar prova odalarına daha rahat şekilde uyarlanabiliyor. 80-120 metrekare büyüklüğünde kompakt bir mağaza bu iş modeli için yeterli.

10 bin TL franchise giriş bedeli alınıyor. Giriş bedeli yatırımcının ikinci ve üçüncü yılındaki alımlarından eşit şekilde düşülerek girişimciye geri veriliyor. Böylece girişimci aslında ücret ödememiş oluyor. Yaklaşık 300 bin TL yatırımla mağazanızı açabilirsiniz.

Mağazalar aylık 100 bin ile 150 bin TL arasında ciro elde edebiliyor. Girişimcinin üzerindeki giderleri arttırmamak adına royalty bedeli talep edilmiyor.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA İNDİRİM

Ürünün alış fiyatının iki katına satılabileceği bir kâr marjı sunduklarını söyleyen Fatih Mert Esmer, girişimcilerde aradıkları özellikleri ise şöyle anlatıyor: “Kendinden emin, tuttuğunu koparan, güçlü kadın girişimciler her zaman önceliğimiz olacak. Sektör tecrübesi olması büyük bir avantaj olur ancak olmasa da önemli değil.

İşinin başında duracak, sahip çıkacak, çalışmayı, üretmeyi seven, yeniliklere açık, gelişim konusunda bizi de zorlayacak seviyede talepkar ve hevesli bir bayi ağına sahip olmayı arzuluyoruz.”

Koronavirüs nedeniyle düğün organizasyonlarının ertelendiğine dikkat çeken Fatih Mert

Esmer, şirketin büyüme hedeflerinde revizyon yaparak 2020’yi geçen yılki cironun yüzde 10 üzerinde bitirme hedefi koyduklarını belirtiyor. Esmer, “Sağlık çalışanlarımıza teşekkür etmek amacıyla, sadece onlara özel, 2020 yılı sonuna kadar tüm ürünlerimizde yüzde 60 indirim uyguluyoruz” diye konuşuyor.

İŞİN AYNASI

Uygun yer: Ankara, Adana, Antalya ve Bursa’ya öncelik verilecek.

İlk sermaye: Yaklaşık 300 bin TL.

Ciro hedefi: Aylık 100 bin ile 150 bin TL arasında değişiyor.

Bayilerde aranan özellikler: İşinin başında duracak, sahip çıkacak, çalışmayı, üretmeyi seven, yeniliklere açık kişiler tercih ediliyor.

Başvuru için: [email protected] ya da 0212 296 60 15