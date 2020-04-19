Endüstri 4.0 ve loT ürünleri geliştiren Trio Mobil, günde 5 milyarı aşkın veri işliyor. 2019’da üçüncü kez Türkiye ve EMEA bölgesinin en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri arasına giren şirket, bölgenin lider IoT operatörü olmak istiyor.

Geliştirdiği nesnelerin interneti (IoT) ve takip sistemleri ile bilinen Trio Mobil, 2019 yılında üçüncü kez Türkiye’nin ve EMEA bölgesinin en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri arasında yer aldı.

İngiltere ofisini de geçtiğimiz aralık ayında açan Trio Mobil, geleceğe yönelik stratejileri ve yatırımlarıyla önümüzdeki beş yıl içinde özellikle IoT ve Endüstri 4.0 alanında Türkiye’nin ve bölgenin lider operatörü olmayı hedefliyor.

Trio Mobil CEO’su Nevzat Ataklı, en yenilikçi ürünleri, en iyi müşteri deneyimiyle sunduklarını belirtiyor. Ataklı, “Yeni nesil IoT teknolojileriyle üretim, perakende ve akıllı şehir projelerine yönelik uçtan uca çözümler geliştiriyoruz.

Türkiye’de dünya ile yarışacak nitelikte projeler üretiyor ve bunları 30’un üzerinde ülkeye ihraç ediyoruz” diyor. Yeni yatırımları ve 2020’de hayata geçirecekleri projelerle istikrarlı büyümeyi sürdürüp Türkiye ekonomisine katkı vermeye devam edeklerini de söylüyor.

2019 yılında Trio Mobil’den hizmet alan kurum sayısı 20 binin üzerine çıkarken bağlantılı cihaz sayısı ise 200 bine ulaştı.

Günlük işlenen veri miktarı 5 milyar satırı geçerken, 2019 yılı boyunca toplamda 25 milyon alarm bildirimi

yapıldı. Trio Mobil’in endüstriyel IoT iş kolu 7 kat büyüdü ve toplamda 500 tesis IoT altyapısına kavuştu.

AR-GE YATIRIMLARI ARTACAK

40 kişilik mühendis ekibi ile yazılım ve cihazların tamamını kendi bünyesinde geliştiren Trio Mobil, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescillenmiş AR-GE merkeziyle Endüstri 4.0 ve IoT teknolojilerine yönelik çözümler geliştiriyor.

İnovasyonun ön planda olduğu AR-GE merkezi, müşterilerin ihtiyaçlarını analiz ederek, daha verimli ve daha kârlı işletmeler yaratmak için çözümler üretiyor. İşletmelerin dijital röntgenini çıkarıyor, müşterilere dijital dönüşüm yolculuğunda hem danışmanlık hem de gerçek ihtiyacına uygun çözümü paket olarak sunuyor.

Nevzat Ataklı, 2020 yılında IoT teknolojilerinde bölgede liderliği hedeflediklerini söylüyor. Ataklı, “IoT, ülkemizde ve tüm dünyada çok büyük fırsatları beraberinde getiren ve her geçen gün daha da büyüyen bir pazar. Bizim de buna yönelik çok iyi belirlenmiş ürün hedeflerimiz var” diye konuşuyor.

AR-GE merkezinin hedeflerine ulaşmada en büyük yardımcılarından biri olduğunu belirten Ataklı, bu nedenle 2020 yılında AR-GE yatırımlarını daha da artıracaklarını ifade ediyor. Yerli teknolojilere öncelik tanıyarak sektöre örnek olmayı sürdüreceklerini de kaydediyor.

NEVZAT ATAKLI TRIO MOBİL CEO’SU

“İŞ KOLU 7 KAT BÜYÜDÜ”

“Verimlilik ve tasarruf kadar şirket imajı ve pazarlama açısından da dijitalleşme olmazsa olmaz.Trio Mobil IoT Çözüm ailesini işletmelerin bu ihtiyaç trendine paralel olarak geliştirdik. Ülkemizde sanayi ve üretim sektörü özelinde verimlilik oranı yaklaşık yüzde 50 seviyesinde. Hedefimiz bu oranı yüzde 80’lere taşımak. Bu kapsamda Endüstriyel IoT çözümlerimizi tercih eden müşterilerimiz ile Trio Mobil’in Endüstriyel IoT iş kolu 7 kat büyüdü.”