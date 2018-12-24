Bursa Kebap Evi’nden yatırım fırsatı
Türkiye genelinde 95 şubesi bulunan restoran zinciri Bursa Kebap Evi, franchising yöntemiyle büyümeye devam ediyor. Bursa Kebap Evi şubesi açan bir girişimcinin yüzde 15 kâr marjıyla 24-36 ay arasında yatırımını finanse edebileceği ifade ediliyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Bursa’nın yöresel lezzetlerini mutfağına taşıyarak menü içeriği oluşturan Bursa Kebap Evi (BKE), franchising sistemiyle büyümeye devam ediyor. 2003 yılında kurulan BKE’nin 2010 yılında Cem ve Caner Helvacı kardeşler tarafından tüm hakları satın alındı.
Aynı yıl içinde üç şubeye ulaşan BKE, 2018 yılı içinde açılışını gerçekleştirdiği 15 yeni restoranla ise şube sayısını 95’e çıkardı. Şirket, son sekiz yılda 30 kat büyüdü ve Türkiye’nin 37 iline ulaştı.
BKE, Türkiye’yle birlikte yurtdışı hedeflerini de büyütüyor. ABD, İran, Hollanda ve Fransa’yı hedefleyen marka, Ortadoğu’daki ilk şubesini ise 2019’un ilk çeyreğinde Abu Dhabi Deerfields Mall AVM’de açmayı planlıyor.
BKE Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Cem Helvacı, yurtiçinde ve yurtdışında hedeflerini büyüterek dünya markası olma yolunda ilerlediklerini ve 2019 yılında yeni yatırımcılarla 110 şubeye ulaşmayı hedeflediklerini belirtiyor.
İSİM HAKKI 150 BİN TL
BKE, yatırımcısı için şubeyi mimari ekipleriyle dekore ediyor, şubeye nitelikli eleman desteği sağlıyor, bir ay boyunca operasyon ekibiyle şubede oryantasyon sürecini yönetiyor ve açıldığı günden itibaren şubeye reklam desteği sunuyor.
Yüzde 15’e varan kâr marjı ile BKE şubesi açan bir girişimcinin 24-36 ay arasında yatırımını finanse edebileceği ifade ediliyor. Yeni yatırımcılarla işbirliğine hazır olduklarını vurgulayan Cem Helvacı, BKE’den franchise almak isteyen yatırımcıdan 150 bin TL isim hakkı talep ettiklerini söylüyor.
Helvacı, sözlerine şöyle devam ediyor: “Ayrıca yatırımın yüzde 50’sinin öz sermaye olması koşulunu arıyoruz. Şubeler, AVM ve cadde olmak üzere iki farklı konseptte açılabiliyor. AVM konseptinde 100 m2 ve üzeri alanların, cadde konseptinde ise 150 m2 ve üzeri mekanların tercih edilmesi gerekiyor.”
AKADEMİ KURDU
BKE, Esenyurt’taki bin 200 m2’lik genel merkez binasında bir akademi de kurmuş durumda. Cem Helvacı, BKE Akademi eğitim birimiyle nitelikli eleman konusunu çözmeyi hedeflediklerini ifade ediyor.
Helvacı, “Akademi biriminde personel adaylarını eğitime alıyoruz. Yetişen adayları personel ihtiyacı olan şubelere yönlendiriyoruz ve şubelerin eğitimli personel ihtiyacını karşılıyoruz” diyor.
Ayrıca BKE’nin sahada aktif olarak gezen 20 kişilik bir operasyon ekibi de bulunuyor. Operasyon ekibi şubelerle birebir ilgileniyor.
İŞİN AYNASI
Uygun yer: AVM konseptinde 100 m2 ve üzeri alanların, cadde konseptinde ise 150 m2 ve üzeri mekanların tercih edilmesi gerekiyor.
İlk sermaye: 150 bin TL isim hakkı bedeli talep ediliyor. Ciro hedefi: Lokasyona göre değişiyor.
Kâr marjı: Yüzde 15.
Bayilerde aranan özellikler: Yatırımın yüzde 50’sinin öz sermaye olması koşulu aranıyor.
Başvuru için iletişim: 444 63 04
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