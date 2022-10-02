Dijital lojistik platformu Kamion, Y Combinator’den 8,5 milyon TL yatirım aldı. Kamion, Y Combinator’den bu dönemde yatirım almaya hak kazanmış Türkiye’deki tek şirket oldu.

Her ay yüzde 50 büyüyen platform, bu yılı yaklaşık 10 milyon dolar ciroyla tamamlamayı hedefliyor.

Dijital lojistik platformu Kamion, girişim dünyasının önemli oyuncularından biri olan Y Combinator’den 8,5

milyon TL yatırım aldı.

Kamion, aldığı bu yatırımla Y Combina-tor’ın bu döneminde yatırım almaya hak kazanmış Türkiye’deki tek şirket oldu.

Columbia Üniversitesinde yüksek lisansını tamamlamasının ardından Türkiye’ye dönen ve 2020 yılında ‘modern taşıma işi organizatörlüğü’ olarak tanımladığı Kamion’u kuran Berkay Adlim, bugün platformda 6 bin kamyoncuya ulaştı.

Fiyat, zaman, belge işleri ve emisyon konularında avantajlar sağlayan Kamion, 19 bin şirket arasından seçilen ve yatırım almayı başaran 250 girişimden biri oldu.

Bu yatırımla birlikte ABD’de de bir şirket kurmaya hazırlandıklarını söyleyen Berkay Adlim, Doğu Avrupa, Balkanlar ve Kuzey Afrika’da da ciddi fırsatların olduğunu belirtiyor.

HER AY YÜZDE 50 BÜYÜYOR

Müşteri memnuniyetini her zaman birinci planda tuttuklarını ifade eden Adlim, yük veren müşterilerine güvenilir nakliyecilerle, uygun fiyatlara, yüksek performanslı bir hizmet vermeyi temel aldıklarına dikkat çekiyor.

Nakliyeci iş ortaklarına ise zamanında ödeme, hafif yük ve düşük bekleme süreleri taahhüt ediyor. Bu temellerin üzerine inşa edilen teknolojik altyapı ile verim kazanan Kamion, yazılım ve veri analitiği kullanarak kazandığı verimi fiyatlara yansıtma şansı buluyor.

Ayrıca Kamion mobil uygulaması sayesinde yük garajlarına gidip vakit ve benzin harcamalarına da gerek kalmıyor. Türkiye’de nakliyecilerin kullandığı tek platform olmayı hedeflediklerini vurgulayan Adlim, 2021 yılında 1 milyon dolar olarak gerçekleşen cirolarını bu yıl 8 ile 10 milyon dolar arasına ulaştıracaklarını söylüyor. Şirket her ay yaklaşık yüzde 50 büyüyor.

Kısa vadede Türkiye’nin yerel pazarında nakliyeci iş ortaklarının kullandığı lider dijital platform olmayı hedeflediklerini belirten Adlim sözlerine şöyle devam ediyor: “Bizi kullanan iş ortaklarımızın mazot, finansman, yemek, yedek parça ihtiyaçlarını uygun maliyetler ile karşılayabilmelerini istiyoruz.

Orta ve uzun vadede ise global pazarda ciro bazında ilk beş nakliye platformu arasına girmeyi amaçlıyoruz.”