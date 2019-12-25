Dönerde girişim fırsatı
Dönerci Serkan Usta, Türkiye genelinde franchise şubeler açmaya hazırlanıyor. Şubeler için yatırım maliyeti 400 bin ile 1,5 milyon TL arasında değişiyor.
BURCU TUVAY
[email protected]
Yüzde 35’e varan kâr marjı ile çalışılan bu modelde aylık ciro hedefi ise 500-600 bin TL arasında bulunuyor.
Mesleğe 1996 yılında başlaya ünlü isimlerden etin ustalıklarını öğrenen Serkan Mutlu, ‘şık döner restoranı’ konseptini dünyaya tanıtmayı hedefliyor.
Dönerci Serkan Usta ve Etiler Dönercisi isimli iki patentli marka kuran Serkan Mutlu’nun yeni mekanı İstanbul’un Etiler semtinde açıldı. Mekanın en önemli özelliklerinden biri dönerin dışında menüde lahmacun ve pidelerin de yer alması.
Suudi Arabistan’da N’fess, Adana Etiler Dönercisi ve İstanbul’da Heybet Steak & Döner Lokantası markalarıyla şubeler açan Serkan Mutlu’nun tüm dünyada kurucusu olduğu ve danışmanlık verdiği 100’ün üzerinde farklı restoran bulunuyor. Cezayir’de 10 ve İspanya’da üç farklı şehirde restoran açmayı planlayan Mutlu, zincirlerine farklı Türk lezzetlerini de katmayı hedefliyor.
Serkan Mutlu, Türkiye genelinde franchise vererek büyümeyi planladıklarını söylüyor. Mutlu, 2020 yılında İstanbul’da Nişantaşı, Beşiktaş,
Sultanahmet, Beylikdüzü, Göktürk, Kayaşehir, Bağdat Caddesi ve Ataşehir’de 5-10 arasında şube açmayı hedeflediklerini belirtiyor.
AKADEMİ KURACAK
İsim hakkı bedeli olarak 100 metrekarelik bir şube için 30 bin ile 50 bin dolar arasında bir tutar alınıyor. Anahtar teslim olarak verilen şubeler için toplam yatırım maliyeti ise 100 ile 150 metrekare arasındaki bir dükkan için 400 bin ile 1,5 milyon TL arasında değişiyor.
Yüzde 35’e varan kâr marjı ile çalışılıyor. Şubeler i aylık 500 bin ile 600 bin TL arasında :iro hedefleniyor. Bir şubede yaklaşık 15 personel istihdam ediliyor.
Serkan Mutlu, yurtdışında da büyüme planı yaptıklarını ifade ediyor. Mutlu, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Cezayir’de şubat ayında restoran açılışlarımızı gerçekleştireceğiz. İspan-ya’nın Alicante kentinde de restoran açacağız.
Bu restoranlarımızda döner, bap, lahmacun, baklava ve katmer gibi lezzetleri olacak.
Macaristan’ın Budapeşte kentinde de yer bakıyoruz. Yurtdışındaki şubelerimiz bin metrekare ve üstü olacak. Bunun dışında ABD, Çin, Kanada gibi ülkelere de danışmanlık veriyoruz.”
Tüm şubelerde imalatı kendilerine ait ocak ve fırınlarla yemek pişirildiğini ifade eden Serkan Mutlu, böylece lezzette belli bir standart yakaladıklarını söylüyor.
Personel eğitiminin önemine de dikkat çeken Mutlu, yakın bir zamanda kuracakları ‘Mutlu Akademi’ ile personele birebir eğitim vereceklerini sözlerine ekliyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?