Düşük bütçeli iş fırsatı
Kuru temizleme şirketi Networkdry’ın yeni iş modeli Networkdry koltuk yıkama, 60 bin TL + KDV yatirım bedeliyle kurulabiliyor. Bu iş modelinde isim hakkı bedeli ve royalty alınmıyor. Bir şube için ciro hedefi 8 bin ile 18 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Şehirlerde yaşayan nüfusun artması ve daha fazla kadının iş hayatına adım atması yeni sektörler doğmasına neden olurken bazı sektörlerin de hızla büyümesini sağlıyor. Bunlardan biri de kuru temizleme ve profesyonel çamaşırhane hizmetleri.
Büyük şehirlerde zamanının büyük çoğunluğunu işte veya trafikte geçiren yeni nesil artık kıyafetlerinin temizliğini kendisi yapmak yerine bu işte uzman şirketlere yaptırmayı tercih ediyor. Bu anlamda kuru temizleme şirketleri hızlı bir büyüme içerisinde.
Bu şirketlerden biri olan ve 2014’te kurulan Networkdry, kuru temizleme, halı yıkama, ütüleme, koltuk yıkama ve lostra hizmetlerini online platformda buluşturan Türkiye’nin en büyük online kuru temizleme, halı yıkama ve koltuk yıkama ağı.
20 şehirde farklı kuru temizleme, halı yıkama ve koltuk yıkama firmalarını tek bir çatı altında toplayan Networkdry, çağrı merkezi, web sitesi ve mobil uygulama üzerinden kullanıcılar ile bayileri bir araya getiriyor.
YATIRIM ALDI
Networkdry, 2016 ve 2017’de Yemeksepeti Kurucusu Nevzat Aydın, Gittigidiyor’un kurucuları Burak Divanlıoğlu, Aydonat Atasever ve Serkan Borançılı, Markafoni’nin kurucusu Sina Afra ve Multinet Up Başkanı Şevket Başev’in de aralarında bulunduğu yatırımcı grubundan aldığı yatırım sonrası hızlı bir büyüme evresine girdi.
Şirket, aylık işlem adedini 20 binin üzerine çıkardı. 2017’de buna ek olarak sadakat kartı NClub’ı kullanıcılarına sunarak, CRM tabanlı müşteri takip programıyla müşterisiyle sık ve düzenli iletişime geçerek offline ve online pazarlamasını da geliştirdi.
2019 itibariyle Networkdry, büyümesini franchise sistemiyle sürdürecek. Networkdry CEO’su Gökhan Aydan, koltuk yıkama için ayrıca franchise vereceklerini söyleyerek, bu iş modelinde hızlı kâr elde etmenin kolay olduğunu söylüyor.
İlk yatırım maliyetleri diğer sektörlere göre oldukça düşük olan bu iş modeli, az sayıda personelle yönetilebiliyor. İstanbul’da iki bölgede faaliyete geçeceklerini ifade eden Aydan, “Özellikle büyük şehirlerde 40 koltuk yıkama franchise’ı hedefliyoruz” diyor.
GİRİŞ BEDELİ ALINMIYOR
Bir şube açmak için toplam yatırım maliyeti 60 bin TL + KDV olarak ifade ediliyor. İsim hakkı bedeli ve royalty alınmıyor. Bir şube için ciro hedefi 8 bin ile 18 bin TL arasında değişiyor.
Gökhan Aydan, iş modelinin araçlı bir franchise sistemi olduğuna ve yatırımcıların ilave ofis, personel, depo gibi yatırımlar yapmasına gerek kalmadığına dikkat çekiyor.
Franchise sözleşmesiyle yatırımcıya içerisinde ihtiyaç duyduğu makine ve kimyasalların da bulunduğu araç teslim ediliyor ve tanımlanan bölgede online üzerinden gelen siparişler kendisine yönlendiriliyor. Böylece hizmet yerinde gerçekleştiriliyor. Aydan, “Sermaye durgunluğu yok, hızlı kâr elde etmek kolay” diye konuşuyor.
İŞİN AYNASI
Uygun yer: Büyük şehirlere franchise verilecek.
İlk sermaye: Bir şube açmak için toplam yatırım maliyeti 60 bin TL + KDV olarak ifade ediliyor.
Ciro hedefi: Bir şube için ciro hedefi 8 bin ile 18 bin TL arasında değişiyor.
Bayilerde aranan özellikler: Girişimci olması, zamanı iyi yönetebilmesi, sabıka kaydının olmaması.
Başvuru için: 0541 801 3130
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