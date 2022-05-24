Pazaryerleri ve e-ticaret platformlarında ürünlerini satan başarılı markalara yatirım yapan Opontia, Türkiye’de üç markayı satın aldı. Ağustos ayına kadar alti markanın daha satin alınması hedefleniyor.

Opontia, Philip Johnston ve Manfred Meyer tarafından 2021 yılında Dubai’de kurulan global bir e-ticaret yatırım grubu.

Pazaryerleri ve e-ticaret platformlarında ürünlerini satan başarılı markalara yatırım yapan Opontia, bu markalara bölgesel ve küresel pazarda rekabet gücü kazandırarak onları ölçeklendiriyor.

Opontia’nın iş modeli ‘e-ticaret yatırım grubu’ (e-commerce roll-up) olarak tanımlanıyor. Bu iş modeli henüz dünyada da çok yeni. İlk olarak 2018’de ABD’de Thrasio tarafından hayata geçirildi.

Bugün dünyada bu modeli uygulayan, aralarında Opontia’nın da olduğu şirketler var. E-ticaret yatırım gruplarının bugüne kadar aldıkları toplam yatırım miktarı ise 15 milyar doları aştı.

62 MİLYON DOLAR YATIRIM ALDI

‘E-ticaret marka evi’ oluşturma hedefiyle yola çıkan yeni nesil dijital perakende şirketi, Global Founders Capital, Kingsway Capital, Presight Capital, Raed Ventures ve STV başta olmak üzere dünyanın önde gelen yatırım şirketlerinden toplam 62 milyon dolar yatırım aldı.

Opontia, Birleşik Arap Emirlikleri, Polonya, Suudi Arabistan ve Türkiye’de faaliyet gösteriyor. Şubat ayında Türkiye’deki ilk markayı, martta da iki marka daha satın aldıklarını söyleyen Opontia Türkiye Genel Müdürü Yaman Ungan, “Ağustos sonuna kadar Türkiye’den altı markayı daha Opontia çatısı altına almayı hedefliyoruz.

Her ay en az bir marka alarak ağustos sonuna kadar 10 markaya ulaşacağımızı öngörüyoruz” diyor. Tüketiciler ile kuvvetli bağlar geliştirmiş, müşteri sadakati yüksek markalarla ilgilendiklerini ifade eden Ungan, bunun yanı sıra cirosunun yüzde 70’ini pazaryeri ya da kendi e-ticaret sitesinden elde eden markaları radarlarına aldıklarını belirtiyor.

Finansal verilerin yanı sıra yüksek tüketici memnuniyeti, marka değeri ve bilinirliği, ürün kalitesi, Türkiye’de ve yurtdışı pazarlarda büyüme potansiyeli en önem verilen kriterler arasında yer alıyor.

GİRİŞİMCİLERE ‘EXIT’ ŞANSI

Opontia, birden fazla hayali olan ancak yeterli sermayesi olmayan girişimcilere çıkış imkanı sunuyor. Onlara yeni girişimleri için imkan veriyor. E-ticaret markasını satmak isteyen girişimciler, www. opontia.com adresinden ulaşabilir. Ungan, “Yaptığımız yatırım, satın alma işleminin tamamlanmasıyla da bitmiyor.

Opontia ve markanın kurucusu arasında bir gelir paylaşım modeli oluşturuluyor ve markanın kârlılık performansına göre yatırım girişi devam ediyor” diye konuşuyor.