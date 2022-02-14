Türkiye’de yenilenmiş elektronik ürün pazarının ilk şirketi olan EasyCep, Türkiye genelinde 40 mağaza açmayı hedefliyor. Şirket bu yıl 50 bin adet ikinci el cep telefonunu yenilemeyi hedefliyor.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de son yıllarda yenilenmiş elektronik ürünlere olan ilgi gittikçe artıyor.

Refurbished (Yenilenmiş) olarak tabir edilen bu pazarın en ilgi çeken ürünü ise hiç kuşkusuz cep telefonları. Yenilenmiş ve ikinci el cihaz pazarının büyüklüğü yıllık 20 milyar TL civarında. Teknoloji ilerlediği için cihazların ömürleri de uzadı.

Bir telefon ortalama 3-4 kez el değiştiriyor. Türkiye’de yılda yaklaşık 20 milyon cep telefonu piyasada el değiştiriyor. Tablet ve bilgisayar için ise bu sayı 1,5 milyon adet şeklinde. İkinci el cep telefonunun yaklaşık 25 – 30’u satılıyor, geri kalanı ise eşe dosta veriliyor.

Türkiye’de yenilenmiş elektronik ürün pazarının ilk şirketi olan EasyCep, 2018 yılında üniversiteli iki arkadaş olan Mehmet Akif Özdemir ve İsmail Dinçer tarafından kuruldu.

EasyCep, cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar gibi ikinci el elektronik eşyaların yenilenerek bir yıl garantili satışını gerçekleştiriyor. Müşterilerden satın alınan cihazlar, gerekli bakım ve onarım işlemlerinin ardından testleri de tamamlanarak tüm fonksiyonları yüzde 100 çalışır şekilde ve bir yıl garantili olarak yeniden satışa sunuluyor.

Ayrıca 14 gün koşulsuz iade hakkı da tanınıyor. Satılmak istenen bir cihaz, İstanbul içinden ücretsiz kuryeyle, İstanbul dışından da ücretsiz kargo ile merkeze ulaştırılıyor. Dijital-leşmiş bir sistemle inceleniyor ve değerinde teklif veriliyor.

DOĞU AVRUPA’YA AÇILACAK

Mayıs ayında tohum yatırım turunu tamamladıklarını söyleyen Akif Özdemir, Ahmet Karslı, Hakan Baş, Yusuf Aydın ve Finberg’den 9 milyon TL yatırım aldıklarını söylüyor. Özdemir, 2022’nin ilk çeyreğinde ise seri-A yatırım turuna çıkmayı planladıklarını belirtiyor.

^ Fiziksel mağazalarla büyümeye devam edeçeklerini ifade eden Özdemir, “Telefon, tablet, bilgisayar ve aksesuarları kapsayan Türkiye’nin en büyük yenilenmiş elektronik ürün mağazasını Beşiktaş’ta açtık. Çok yakında Kadıköy mağazamız da açılacak.

Ardından Ankara, İzmir, Bursa ve Aydın başta olmak üzere diğer illerimizde de mağaza açılışlarımıza devam edeceğiz” diye konuşuyor. Franchising de vererek 35 ile 40 arasında mağaza açmayı hedeflediklerini kaydeden Özdemir, “Bu yıl 50 bin adet cep telefonunu yenilemeyi hedefliyoruz” diyor.

2018 yılında kuruldukları günden bu yana yedi kat büyüdüklerine, bu yıl ise dört kat büyümeyi hedeflediklerine dikkat çeken Özdemir, 2022 yılında oyun konsollarını yenilemeye başlayacaklarını, 2023 yılında ise Doğu Avrupa’ya açılmayı planladıklarını söylüyor.

“Regülasyon ile güven artacak”

“Yenilenmiş cihazlar için KDV oranının yüzde 1’e düşürülmesi fiyatlara da olumlu yönde yansıyacak. Yapılacak indirimlerin piyasayı önemli ölçüde canlandırmasını bekliyoruz. Ticaret Bakanlığı’nın yenilenmiş cihaz satışı için getirdiği regülasyonları ve lisans zorunluluğunu sektörümüz açısından çok olumlu gelişmeler olarak görüyoruz.

Yenilenmiş cihaz almak isteyenler artık Ticaret Bakanlığı tarafından ‘Yenileme Merkezi’ lisansı almış noktalardan akıllarında bir soru işareti kalmadan güvenle alışveriş yapabilecekler.”