Girişimcileri Silikon Vadisi’ne götürüyoruz
TÜSİAD’ın ‘Bu Gençlikte İŞ Var!’ girişimcilik programı, eğitimden mentorluğa kadar birçok alanda destek veriyor. İlk üç ekip toplamda 150 bin liralık para ödülünün sahibi oluyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Ayrıca bu yıl ekiplerden biri Silikon Vadisi’ne götürülecek. TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! üniversite öğrencilerine yenilikçi bakış açısı ve girişimcilik yetkinliği kazandırmak amacıyla eğitimden mentorluğa, kuluçka hizmetinden networking kurmaya uzanan yelpazede destek sağlayan bir girişimcilik programı.
Bu kapsamda temel hedef, gençlere girişimciliği bir kariyer alternatifi olarak sunmak, Türkiye genelinde girişimciliğe ilişkin farkındalığı ve yetkinliği artırmak ve Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin çok merkezli gelişmesine katkı sağlamak.
TÜSİAD Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masa Başkanı İrem Oral Kayacık, “İlk üç ekibe toplamda 150 bin liralık para ödülü veriliyor.
Bu yıl buna ilave olarak, tüm yarı finalist ekiplerimize kuluçka imkânı sağlıyor ve ekiplerden bir tanesini yönetim kurulumuzun yapacağı Silikon Vadisi ziyaretine dahil ediyoruz” diyor.
Kayacık, sorularımızı şöyle yanıtladı:
TÜSİAD olarak ‘Bu Gençlikte İŞ Var!’ yolculuğunu nasıl başlattınız?
2011 yılında Ankara’da iki üniversitede başladığımız ‘Bu Gençlikte İŞ Var!’ yolculuğunda yıllar içerisinde girişimci reflekslerle sürekli yenilenen ve gelişen bir çizgide ilerledik.
2015-2016 döneminde Girişimcilik Kampı’nı, 2017 döneminde ise TÜSİAD Girişimcilik Kulübü’nü hayata geçirdik. 2018-19 dönemi itibariyle ise ‘Bu Gençlikte İŞ Var!’ın (BGİV) genç girişimcilere destek sağlayan bir girişimcilik programı olarak kurgulanmasına karar verdik.
Bu çerçevede BGİV Girişimcilik Kulübü’nü hayata geçirdik. Programa katılan herkes Girişimcilik Kulübü’nün doğal üyesi oluyor. Ayrıca Ege’de bir pilot program hayata geçirmeye karar verdik.
Bu program hakkında bilgi verir misiniz?
Bu çerçevede EGİAD ve BASİFED ile yaptığımız işbir-liğiyle programa katılan ve ön değerlendirme sonrası en yüksek puanlamayı alan iş fikri sahibi ekipleri İzmir’de Yaşar Üniversitesi’nin ev sahipliğinde bir girişimcilik kampına aldık ve onları da Ege Bölgesi’nde bulunan iş dünyası liderleriyle eşleştirdik. Türkiye’nin her yerinde yerel modeller geliştirmeyi arzu ediyoruz.
Program ile girişimci gençlere ne gibi destekler veriyorsunuz?
Programa katılmaya hak kazanan girişimci gençlere ilk önce eşsiz bir Girişimcilik Kampı deneyimi sunuluyor. TÜSİAD üyeleriyle birebir çalışma imkanı veriyoruz. Her yıl Girişimcilik Kampı’na katılan ekip üyelerinin tamamını TÜSİAD Girişimci Kulübü’ne davet ediyoruz.
İlk üç ekibe toplamda 150 bin liralık para ödülü veriliyor. Bu yıl buna ilave olarak tüm yarı finalist ekiplerimize kuluçka imkanı sağlıyor ve ekiplerden bir tanesini yönetim kurulumuzun yapacağı Silikon Vadisi ziyaretine dahil ediyoruz. Programı hangi periyotlarda düzenliyorsunuz?
Kasım ayında iş fikri başvurularını topluyor ve ocak ayına kadar o yılın katılımcılarını belirliyoruz. Şubat başı program katılımcılarını kampa alıyoruz, ardından da rehberlerle çalışma süreci başlıyor. Mayıs başı ödül törenini yaparak iş fikri geliştirme aşamasını tamamlıyor ve kuluçka-takip aşamasına geçiyoruz.
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