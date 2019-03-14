Hepsiburada’dan e-ihracat hamlesi
Hepsiburada, Türk şirketlerini e-ihracat ile dünya pazarlarına açıyor. Dünyanın neresinde olursa olsun tüm müşteriler, Hepsiburada’nın global web sitesi ve mobil uygulamasından aradıkları her ürüne ulaşıp bulundukları ülkeden sipariş verebiliyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Hepsiburada, 17 binin üzerindeki iş ortağını yurtdışı pazarlarına açan ‘Kolay İhracat’ modelini hayata geçirdi. Model kapsamında dünyanın neresinde olursa olsun tüm müşteriler, Hepsiburada’nın global web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden aradıkları her ürüne ulaşarak bulundukları ülkeden sipariş verebiliyor.
1 MİLYAR MÜŞTERİ
Global sayfa ve uygulama ilk etapta İngilizce ve Arapça dillerinde müşterilerin kullanımına sunuluyor. Ortadoğu ülkelerinde yaşayan müşteriler ülkelerinin yerel para birimi ve ödeme sistemleri, diğer ülkelerde yaşayan müşteriler ise Euro veya dolar ile ödeme yapılabiliyor.
Hepsiburada’nın attığı bu adım sayesinde Türkiye’deki şinketler, Rusya ve Türki Cumhuriyetler, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, birçok ülkedeki 1 milyar potansiyel müşteriye ulaşabilecek.
Kolay İhracat modeliyle Hepsiburada Pazaryeri iş ortağı olan 17 binden fazla küçük ve orta ölçekli işletme, herhangi ekstra bir yatırım, kaynak veya deneyime ihtiyaç duymaksızın Hepsiburada’nın teknoloji ve pazarlama gücünden faydalanacak.
Hepsiburada Uluslararası Grup Başkanı Emre Ekmekçi, bu model kapsamında işletmeler için çeşitli çözümler sunduklarını, dünya pazarlarında başarılı olabilmeleri için onlara gerekli tüm araçları sağladıklarını söylüyor.
Bu sayede Türk markaları dünya pazarlarında daha çok yer almaya başlayacak. Ekmekçi, “Türk işletmeleri yurtdışı pazarlarına açılarak hem kendi işlerini büyütecek hem de ekosistem ve ekonomimize katkı sağlayacak” diyor.
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